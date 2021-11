“We leven al jaren met de schrik voor een nieuwe brand”: buren reageren boos nadat woning van gezin uit Bavikhove al voor de zevende keer vuur vat

BavikhoveVoor de zevende keer in 23 jaar is maandagmiddag brand uitgebroken in de woning van hetzelfde gezin in Bavikhove (Harelbeke). Dit keer is het vuur vermoedelijk aangestoken, al bleef de schade beperkt. “Zeven branden, dat is toch niet meer normaal?”, reageert een buurvrouw, die zelf ook al schade ondervond van de opeenvolgende branden, boos.