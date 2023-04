Wagens vallen stil na tankbeurt bij Gabriëls in Harelbeke: “Er zat water bij de Super 98 door een technisch probleem"

Bewonder Kortrijkse dieren­schil­ders op 30 ramen, bezoek salonexpo in ouderlijk huis Van Quickenbor­ne

Wie van dieren en kunst en wandelen houdt, kan vanaf deze week zijn hart ophalen in het Schilderskwartier. Dat is de wijk tussen het treinstation en het Justitiepaleis. Waar grote raamstickers op ruim dertig ramen in negen straten het werk van Kortrijkse dierenschilders doen herleven. En die werken in dialoog laten gaan met historische foto’s over de relatie mens-dier. Komend weekend wordt nog een tandje bijgestoken, met een beestige salonexpo.