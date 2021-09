Wagen met stoffelijk overschot in kanaal in Stasegem had Franse nummerplaten: autopsie moet vrijdag duidelijkheid brengen

Hoe de auto in het water terechtkwam en wie de persoon in het voertuig is, is nog niet duidelijk. Na een eerste bergingspoging woensdagavond laat, is de omgeving er sinds donderdagochtend volledig afgesloten. De civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen is aanwezig. Ook een magistraat van het West-Vlaamse parket, een onderzoeksrechter, het labo en de wetsdokter stapten ter plaatse af. Wellicht lagen de auto en het lichaam al een tijdje in het water. Dat werd pas helemaal duidelijk toen de auto en het lichaam op het droge werden gehesen. Het lichaam bevond zich in verregaande staat van ontbinding waardoor het op dit moment niet uit te maken valt of het om een man of een vrouw gaat. Een autopsie moet daar meer duidelijkheid rond brengen.