Wagen brandt uit onder carport, parket wil duidelijkheid over oorzaak

Kortrijk/Kuurne/Harelbeke Vaccinatie­cen­trum in Kortrijk Xpo opent eind februari en zoekt vrijwilli­gers, 65-plus­sers krijgen eerst prikje

13 januari De eerstelijnszone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne slaat de handen in elkaar met één groot vaccinatiecentrum in Kortrijk Xpo. Het opent eind februari of uiterlijk begin maart. De 65-plussers komen eerst aan de beurt, dat zijn er in die regio 25.591. Ze krijgen binnenkort meer informatie. Vrijwilligers of bedrijven die willen helpen, kunnen zich vanaf nu al aanmelden.