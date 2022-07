Waar bekend keukenbouwer Maes Inox zat, opende nu nieuwe showroom van groothandel 4floors voor professionele tegelleggers

Nu heel wat bedrijven in de bouwsector op bouwverlof zijn of worstelen met problemen in bevoorrading, zwemt 4floors tegen de stroom in. Het bedrijf opende recent zijn nieuwe showroom, vlak aan AS Adventure. Het pand was ooit van Maes Inox, dat industriële keukens aan sterrenrestaurants in Europa leverde. Het maakt nu zijn weg van keuken- naar tegelindustrie…