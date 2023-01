Vrouw wil kerstboom verbranden in open haard, brandweer moet tussenkomen

Eens de brandweer ter plaatse kwam, was het grootste geknetter al geweken. Ze voerden wel nog een controle uit en lieten de woning ventileren. Het is sowieso nooit een goed idee om je kerstboom in stukken te zagen en te gebruiken als brandhout in je open haard. Het knettert niet alleen. De verbranding van een fijnspar zorgt ook voor erg veel afzetting van teer in het rookkanaal. Dat kan gevaarlijk zijn want die teeraanslag kan een schoorsteenbrand veroorzaken.