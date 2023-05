Vriendin van overleden ‘missmaker’ Ignace Crombé doet zelf mee aan verkiezing: “Een manier om nare periode af te sluiten”

LEVENSVER­HAAL. “Ooit speelde hij voor een bak bier. Daar hebben ze hem voor geschorst”: ‘Lucky Luc’ Marreel, de eerste Belgische dartsspe­ler die schitterde op tv

Dat we het als ‘kleine Belgen’ lang niet slecht doen in het dartswereldje. Denk aan Dimitri Van den Bergh met zijn dansmoves, of aan Kim Huybrechts met de ronkende bijnaam ‘The Hurricane’. Maar nog voor dat alles was er de sigaret-in-de-mondhoek van Luc Marreel. Wie? Een pijltjesgooier uit Gullegem die u als rechtgeaarde fan van de sport hoort te kennen. Al is er ook een reden waarom u hem mogelijk niet kent. Een heel erg mooie reden.