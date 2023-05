Vrienden en familie organiseren benefietactie ter ere van overleden cafébaas Peter: “Hij brainstormde zelf nog mee over de organisatie”

Vrienden en familie van Peter Mesdag organiseren een herdenking om de overleden cafébaas te eren, ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Opmerkelijk: het idee voor het evenement ontstond al nog voor Peter zijn diagnose kreeg, hij was zelf mede-initiatiefnemer. “Hij was dankbaar toen ik hem in het palliatief centrum beloofde dat we het event toch zouden organiseren zonder hem”, zegt Melissa Nuyttens.