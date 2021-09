Vriend van Miss België na week in cel vrijgelaten: “Zeer blij en opgelucht.”

Kortrijk/HarelbekeDe vriend van huidig Miss België Kedist Deltour (24) is woensdag na een verblijf van één week in de cel opnieuw vrijgelaten. De rechter in Kortrijk ging in op de vraag van Keita Losene tot voorlopige invrijheidstelling. Hij moet zich wel elke dag aanmelden bij de politie en mag het land niet verlaten. “Hij is zeer blij en opgelucht”, reageert zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Wie is de vriend van onze Miss België? Bekijk het in deze video

Keita Losene (23) is al zo’n twee jaar samen met Belgiës mooiste. Een spierbundel met wie je het niet aan de stok wil krijgen op het eerste zicht. Wereldkampioen MMA (Mixed Martial Arts, een gevechtsport) sinds kort, maar eigenlijk best verlegen en rustig. Hij maakte er geen geheim van dat hij vroeger zijn gevechtskunsten weleens op straat toonde, met een veroordeling tot gevolg. Hij maakte zich wel sterk dat dit verleden tijd was.

Toch blijft precies dat verleden hem tot vandaag achtervolgen. Vorige woensdagavond liep het bij een politiecontrole in Heule (Kortrijk) mis. De agenten merkten dat er een bevel tot gevangenneming tegen Keita was uitgevaardigd door het gerecht en pakten hem op. Sindsdien verbleef hij in de cel. Het bevel kwam er omdat er nog altijd een gevangenisstraf van 5 maanden open stond die hij in februari 2020 bij verstek in Kortrijk opliep voor betrokkenheid bij straatgevechten tussen groepjes van Afghaanse en Afrikaanse origine in Kortrijk. Omdat hij geen officieel adres in ons land heeft, vloog hij in de cel.

Elke dag bij politie langs

Daar wou hij zo snel mogelijk uit en met de hulp van zijn advocaat lukte dat ook. “Er was geen enkele reden om hem nog langer in de cel te houden”, aldus Thomas Vandemeulebroucke. “Geen recidivegevaar, geen gevaar dat hij zou vluchten of voor de maatschappij. De vrijlating was de enige juiste beslissing. Mijn geloof in een onafhankelijke zetelende magistratuur is versterkt. Keita is zeer blij, opgelucht en vast van plan om verder het goede pad te bewandelen dat hij al sinds 2016 volgt.” Keita moet zich tot de behandeling van het verzet tegen het verstekvonnis van vijf maanden elke dag klokvast bij de politie aanmelden, mag het land niet verlaten en moet een vast verblijf bij Miss België Kedist Deltour houden.

