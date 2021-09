Vriend Miss België vraagt voorlopige vrijlating aan rechter: “Geen redenen om hem nog langer in de cel te houden”

Wie is de vriend van onze Miss België? Bekijk het in deze video

Toch blijft precies dat verleden hem tot vandaag achtervolgen. Vorige woensdagavond liep het bij een politiecontrole in Heule (Kortrijk) mis. De agenten merkten dat er een bevel tot gevangenneming tegen Keita was uitgevaardigd door het gerecht en pakten hem op. Sindsdien verblijft hij in de cel. Het bevel kwam er omdat er nog altijd een gevangenisstraf van vijf maanden openstond die hij in februari 2020 bij verstek in Kortrijk opliep voor betrokkenheid bij straatgevechten tussen groepjes van Afghaanse en Afrikaanse origine in Kortrijk. Omdat hij geen officieel adres in ons land heeft, vloog hij in de cel. Daar wil hij nu zo snel mogelijk uit. Daarom diende zijn advocaat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling in. Volgens zijn advocaat is er geen recidivegevaar, geen gevaar dat hij zou vluchten of voor de maatschappij. “Hij is ook bereid om tot de behandeling van de zaak op verzet eind deze maand voorwaarden te volgen”, aldus Thomas Vandemeulebroucke.