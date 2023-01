Voor 10.000 euro zadels gestolen uit manege Gaverranch: “De dieven wisten duidelijk wat ze hebben moesten”

StasegemPas anderhalf jaar geleden namen Michael (26) en zijn zus Laura (24) in Stasegem de bekende Gaverranch over, om de accommodatie een mooie toekomst te geven. Maar dieven sloegen maandagnacht een stukje van die droom aan diggelen. Uit de manege verdwenen maar liefst 11 zadels. “Een zware klap maar de steun die we van overal krijgen, is hartverwarmend”, zegt Laura. “Mensen komen zelfs zadels brengen die we mogen gebruiken.”

“Waar ben je precies die zadels aan het poetsen?” Laura Lecluyse keek dinsdag in de vooravond verwonderd op toen ze de vraag kreeg van een bezoekster van de Gaverranch. “Ik was niet eens zadels aan het poetsen en vroeg welke zadels ze precies bedoelde. ‘Die uit de zadelkamer’, klonk het. Ik wist niet wat te denken.” Laura ging een kijkje nemen in de bewuste ruimte en zag zo dat er maar liefst 11 zadels verdwenen waren. Dure exemplaren van de merken Bates, Stübben, Kieffer, Wintec en Tekna Club. De dieven wisten duidelijk wat ze hebben moesten.”

Toebehoren bleven achter

“Het is heel eigenaardig”, vertellen Laura en haar broer Michael. “We stellen vast dat er alleen ‘naakte’ zadels werden meegenomen. Toebehoren zoals onderzadels, een mousse, de stijgbeugels en zo, bleven liggen. Nochtans kosten ook die behoorlijk wat geld. Intussen hebben we gehoord over gelijkaardige diefstallen in enkele maneges in Wallonië. Ook daar werden de toebehoren niet meegenomen. En blijkbaar is er in Frankrijk wel degelijk een afzetmarkt voor tweedehandse zadels. Daar verwachten de kopers allicht geen certificaat van herkomst.”

Volledig scherm In de Gaverranch in Stasegem, bij Harelbeke, gingen dieven er vandoor met 11 zadels. Op de foto: enkele van de gestolen zadels. © RV

Twee honden

Broer en zus schatten de waarde van de gestolen zadels op zowat 10.000 euro. “Het kan haast niet anders dat de diefstal het werk is van mensen die de situatie hier kennen”, vertellen ze. “Dit is ook geen klus die je snel even in een kwartiertje klaart. Er moet duidelijk een voorverkenning zijn geweest. En hoewel wij hier op het domein wonen, was dat geen beletsel om toch toe te slaan. De daders wisten allicht dat het hier ’s nachts verlaten is. We hebben dan wel twee honden maar die zijn nog te jong om zomaar buiten te laten. En we zijn bezig met het beveiligen van het domein maar daar kruipt wat tijd in.”

Hartverwarmende reacties

Laura en Michael vragen liefhebbers om een oogje in het zeil te houden, op tweedehandssites of in andere maneges, voor het geval daar iemand komt opdagen met zadels. “Het is misschien een ijdele hoop die we koesteren, om ooit nog iets terug te zien van de gestolen zadels, maar samen staan we sterker”, klinkt het. “We zijn overigens echt geraakt door de vele hartverwarmende reacties die we al hebben gekregen sinds we het nieuws van de diefstal bekendmaakten op sociale media. Onze telefoon staat niet stil. Collega’s van andere maneges bieden ons zadels in bruikleen aan, zelfs particulieren steunen ons op die manier. Ze brengen spontaan een zadel binnen. “Gebruik het maar, zo lang het nodig is”, zeggen ze. Die solidariteit doet echt deugd aan het hart en ze stelt ons in staat om de activiteiten op de Gaverranch gewoon verder te zetten.”

Straks ook padel

Broer en zus koesteren mooie plannen met de manege. “We organiseren uiteraard jumpings, rodeoshows en andere activiteiten met paarden maar op termijn willen we echt een centrum creëren waar avontuur en spel centraal staan. Zo zal je bij ons binnenkort ook padel kunnen spelen. Ons doel is een echt belevingscentrum te worden, voor klein en groot, jong en oud. De Gaverranch heeft beslist een mooie toekomst in het verschiet, ondanks deze ferme tegenslag”, besluiten ze.

