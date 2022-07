Vijf vrienden fietsen naar Mont Ventoux voor Het Ventiel: “Elke dag 120 km, de cheque overhandigen we maandag op de top van de berg”

harelbeke/Kortrijk/deerlijkVijf fietsende vrienden, die elkaar kennen van in de scouts in Harelbeke, zijn met de fiets op weg naar de Mont Ventoux. Ze laten zich voor die uitdaging sponsoren voor Het Ventiel, een buddywerking voor mensen met jongdementie. De teller staat intussen al boven de 10.000 euro, maandag komen ze aan op het tipje van de Mont Ventoux. “Dit is vooral een onvergetelijke tocht onder beste vrienden”, zegt Alexander Hannosette.

Charles Claerhout en Alexander Hannosette (allebei 24 en afkomstig uit Harelbeke maar verhuisd naar Brussel), Emiel Opbrouck (24) en Bram Lesaffer (26) uit Kortrijk en Siel Defrancq (24), afkomstig uit Harelbeke maar verhuisd naar Boedapest, vertrokken afgelopen zaterdag tijdens het evenement ‘In het wiel van het Ventiel’ in Kortrijk met de fiets naar Frankrijk. Pieter Deblaere en Robbe Vuylsteke uit Harelbeke en Baptist Desplenter uit Deerlijk rijden mee met een camionette, om hen bij pech te helpen en van eten en drinken te voorzien.

Het traject loopt via kleine wegen naar het zuiden. “Elke dag fietsen we zo’n 120 km”, zegt Alexander. “Tot we maandag aankomen aan de voet van de Mont Ventoux, en die als slot van onze toch samen op fietsen. Onderweg slapen we op campings of in verblijfplaatsen via Airbnb.” Een toch wel grote uitdaging. “Eigenlijk was Bram de enige die fervent bezig was met fietsen. Voor de rest leek dit nog een vrij ongrijpbaar doel. Maar de voorbije weken hebben we specifiek getraind om deze tocht toch aan te kunnen.”

De vijf zijn intussen al halfweg, straks slapen ze vlakbij het dorpje Le Creusot. “Het ziet er naar uit dat we het gaan halen”, zegt Alexander. “Op wat pech onderweg na, een platte band en een kapotte spaak, verliep alles tot nu toe vlekkeloos.” “Bij pech zijn wij er”, zegt Baptist, van het ‘support team’. “Fietsen was te hoog gegrepen voor ons, maar op deze manier maken we ook deel uit van deze uitdaging. Het is echt de max.”

De jonge twintigers linken hun uitdaging aan het goede doel. “We hebben gekozen voor Het Ventiel, een organisatie met roots in Harelbeke, die zich inzet voor mensen met jongdementie. Wij kennen elkaar allemaal van in de Scouts in Harelbeke, en ons event Coureur Café was ook al ten voordele van Het Ventiel. De papa van Emiel, Wim Opbrouck, zet zich ook in voor Het Ventiel. Het is een prachtige organisatie, die elke week een activiteit organiseert voor mensen met jongdementie. Dankzij die organisatie heeft de ziekte ook aan bekendheid gewonnen. Daar wilden wij ons zeker achter scharen.”

Wie hen wil sponsoren, kan dat. “We hebben ook zelf actief bedrijven aangesproken. Onze teller staat intussen op ruim 10.000 euro, wie nog wil sponsoren, kan dat uiteraard: via BE48 7512 0749 1427 met vermelding ‘Gift au Mont Ventiel’ Maandag komen de mensen van het Ventiel naar de top van de berg, om onze cheque in ontvangst te nemen. We hopen op een nog mooier bedrag dan we nu al hebben.”

