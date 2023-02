Vier mensen geëvacueerd uit Dorpshuis De Rijstpekker omwille van brandende elektriciteitskabel

Om nog onbekende reden was er plots een steekvlam aan een elektriciteitskast in een technische ruimte van het gebouw in de Kasteelstraat. Dat gebeurde op de plek waar de voedingskabel van netbeheerder Fluvius in het gebouw komt. De kabel zelf vatte vuur, dat zorgde voor wat schade. Maar de brandweer had de situatie in een handomdraai onder controle. Vier mensen die in het Dorpshuis waren om daar even later een warme maaltijd te nuttigen, werden geëvacueerd naar een kapperszaak aan de overkant. Een interventieteam van Fluvius kwam ter plaatse om er voor te zorgen dat er weer stroom was in het Dorpshuis. Tijdens de interventie van de brandweer was de Kasteelstraat afgesloten voor alle verkeer.