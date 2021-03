Vier leerlingen komen onder schoolpoort terecht in Harelbeke: jongen (7) zwaargewond afgevoerd naar ziekenhuis

Kortrijk “Geef ons nú sneltesten”: Scholen­groep Rhizo richt zich met duidelijke boodschap tot overheden

22 maart De maatregelen die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zondagavond bekendmaakte, volstaan niet voor scholengroep Rhizo in Kortrijk en Zwevegem. “Het is een gemiste kans, geef ons nú sneltesten”, zegt algemeen directeur Nancy Dedeurwaerder. Ook in het lager onderwijs zijn er behoorlijk wat frustraties. “Niet alles is altijd praktisch haalbaar, zoals het spelen in ‘klasbubbels’”, zegt woordvoerder Rik Bossuyt van Katholieke Basisscholen Kortrijk (KBK).