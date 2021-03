Vier leerlingen komen onder schoolpoort terecht in Harelbeke: jongen (7) afgevoerd naar ziekenhuis

Kortrijk/Zwevegem/Koksijde Kortrijk, Zwevegem en Koksijde Vooruit dagvaarden Conner Rousseau: “We aanvaarden niet dat hij onze naam inpikt”

22 maart De politieke beweging Vooruit – met in West-Vlaanderen afdelingen in Kortrijk, Zwevegem en Koksijde – pikt niet dat Conner Rousseau de naam Vooruit ‘overneemt’. Ze dagvaarden de nationaal voorzitter van Vooruit, het vroeger sp.a, in kortgeding. De zaak wordt in principe komende donderdag in Brussel ingeleid.