Veroordeelde zedendelinquent opnieuw voor rechter na ‘relatie’ met 17-jarige nicht: “Een vriendschapsrelatie, meer niet”

Het was de schoonbroer van beklaagde G. L. die op 5 augustus de politie verwittigde. Hij was ongerust omdat zijn 17-jarige dochter wel erg vaak optrok met de man. “Hij vermoedde dat ze een seksuele relatie had met de man”, zegt het Openbaar Ministerie. “Zo ging ze soms mee in zijn vrachtwagen en gingen ze daarin samen in het bed liggen.” Tijdens een huiszoeking vond de politie ook enkele foto’s terug met kinderporno. De aangifte van de schoonbroer van beklaagde gebeurde toen het onderzoek naar de feiten liep waarvoor hij in oktober 2021 werd veroordeeld. Toen had hij een relatie met een 14-jarige kleindochter van de buren en had hij er ook seks mee. Deze keer gaat hij voor de vrijspraak.

“Geen bewijs dat hier iets is gebeurd”

Volgens zijn advocaat ligt er helemaal geen bewijs voor dat er iets is gebeurd tussen de man en het 17-jarig meisje. “In haar verhoor spreekt ze zelf over een goede vriendschapsband zonder meer. Ze gaf toe dat ze misschien wel gevoelens had voor hem, maar dat ze zeker niets zouden doen tot ze volwassen was.” De man zelf bracht woensdag hetzelfde verhaal voor de rechter, ondanks hij het meisje in zijn gsm had staan onder ‘mijn schatteke’. “Ik heb echt wel uit mijn fouten geleerd. Dit was puur vriendschappelijk. We konden goed praten en merkten dat we dezelfde interesses en hobby’s hadden. We gaven elkaar een welkomstkus en ik knuffelde ze wel eens toen ze het moeilijk had na het overlijden van haar oma. Maar verder is er niets gebeurd. Ik heb haar ook gezegd dat dat niet kon, zelfs niet nadat ze 18 zou geworden zijn omdat het leeftijdsverschil te groot is.” Ook voor het bezit van de kinderporno vraagt zijn advocate de vrijspraak. “Die foto’s moeten meegekomen zijn bij het surfen naar pornosites, maar hij had die nog nooit gezien. Ze stonden ook in zijn virusscanner. De man riskeert nu nog eens twee jaar cel. Vonnis op 18 januari.