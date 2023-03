Venetiëbos wordt niet gekapt, NMBS krijgt geen toestemming van minister en Natuur en Bos

Event laat Dorp van de Ronde van 15 jaar geleden in Bellegem herleven

Het is vijftien jaar geleden dat Bellegem Dorp van de Ronde was, naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen in 2008. Er is op zaterdag 1 april een herinneringsavond in zaal Chevalier, om het uniek event te doen herleven. Stijn Devolver, winnaar van de Ronde in 2008 en 2009, is van de partij.