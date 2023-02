Veiligheid opnieuw speerpunt in E3 Harelbeke Saxo Classic, zo goed als alle vip-arrangementen uitverkocht

Vandaag was de voorstelling van wielerwedstrijd E3 Harelbeke Saxo Classic, en dat gebeurde traditiegetrouw met de nodige toeters en bellen. De wedstrijd vindt plaats op 24 maart, en er koersen 18 World Tour-ploegen mee. De eerste ploegensamenstellingen stromen op dit moment binnen, en op de deelnemerslijsten staan zeker al Mathieu van de Poel, Alberto Bettiol, en onze eigen Sep Vanmarcke, Victor Campenaerts en Jasper Stuyven.

Vips maken traditiegetrouw een groot deel uit van het publiek, en dat is dit jaar niet anders. “Het is de eerste keer dat we vip-tickets verkochten sinds corona”, zegt Guy Hannossette. “Vorig jaar hadden we de vips die voor de afgelaste editie in 2020 hun tickets en formules hadden gekocht. We waren er niet helemaal gerust in dat die verkoop even vlot zou lopen als andere jaren, met de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde economische crisis. Maar onze schrik was onterecht.”

Volledig scherm Vandaag was de voorstelling van wielerwedstrijd E3 Harelbeke Saxo Classic, en dat gebeurde traditiegetrouw met de nodige toeters en bellen. © Henk Deleu

Zowat alle formules, op enkele tickets na, zijn namelijk uitverkocht. “Het lijkt zelfs alsof bedrijven nog méér dan andere jaren willen buitenkomen met hun klanten, leveranciers en medewerkers. Ons vip-aanbod is gelijkaardig aan dat van andere jaren. Wel zorgen we dit jaar voor het eerst voor een grote vip-tent langs de Paterberg, voor 450 personen. Ook die is op een 30-tal plaatsen na, uitverkocht.”

Focus op veiligheid

Het luik veiligheid krijgt ook dit jaar extra aandacht. Het begon in 2019 met speciale stootkussens in kunststof die tegen obstakels langs het parcours werden geplaatst. Het aantal stootkussens wordt elk jaar uitgebreid. Later kwamen daar totempalen bij, die aankomende renners met licht en geluid waarschuwen voor die obstakels, en kunststofschermen aan de aankomststreep, die de sprint veiliger moeten maken. Nu worden ook beschermingskussens rond bomen langs de weg geplaatst.

“We maken onze reputatie als veiligste wielerwedstrijd opnieuw waar”, zegt persman Jacques Coussens. “We starten de dag vóór de wedstrijd en werken alles de dag zelf af”, zegt Xavier Ramon van Boplan. “Intussen gaat het al om honderden totems en stootkussens, dus we zijn wel even zoet.” Wie het in zijn hoofd zou halen om er eentje te stelen: er zitten trackers in verwerkt.

Volledig scherm De banner, die bleek dit jaar dan weer heel erg braaf. © Henk Deleu

De juniorswedstrijd, die E3 organiseert in samenwerking met Leiedal Koersen, vindt plaats op zaterdag 29 april. Het wordt een wedstrijd van 120 km met 9 hellingen die ‘de Van Aerts’ van morgen zal lokken. De zevende Gavercross, een loopwedstrijd die ook in deining van E3 wordt georganiseerd, vindt plaats op 12 maart. Vanaf 14u kunnen lopers van alle leeftijden er korte afstanden lopen samen met leeftijdsgenoten.

De banner tot slot bleek dit jaar dan weer heel erg braaf. ‘Laat ons spreken over de koers’ blijkt een verwijzing te zijn naar banners in het verleden, die wél al eens in opspraak kwamen. Op de banner staan de lippen en de kin van een tot nu nog onbekende vrouw. Die zal zich later bekend maken via filmpjes op sociale media.

