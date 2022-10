Van Quickenborne met zijn beveiligingsteam op boekvoorstelling van Ivan De Vadder: “Uiteraard geen leuk gevoel dat ik niet vrij kan gaan en staan waar ik wil”

Kortrijk Twee jaar cel en begelei­ding voor vader die verkrach­ting dochter bij gynaeco­loog bekent

Toen zijn dochter bij de gynaecoloog zwanger bleek, gaf een 45-jarige man uit Kortrijk toe dat hij haar seksueel misbruikte. Hij vloog dit voorjaar de cel in en is dinsdag tot een celstraf van 4 jaar, waarvan de helft effectief, veroordeeld door de rechtbank in Kortrijk. Thuis blijft hij nog welkom.

11 oktober