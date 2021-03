Van oog in oog met Witsel en Alderweireld tot granolaleverancier in 430 winkels, het opvallende verhaal van Seppe Riolo (31): “Ja, ze hebben gelachen met mij in het begin”

Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers maken sprong in Zuid-West-Vlaanderen, Waregem nu slechtste leerling van de klas

17 maart De coronacijfers in Zuid-West-Vlaanderen maken weer een sprong. Er waren 574 positieve gevallen in de week van dinsdag 9 tot en met maandag 15 maart. Dat is een stijging van bijna 10 procent in twee dagen tijd. De gevolgen zijn merkbaar, zoals in het onderwijs. Waregem is momenteel de slechtste leerling van de klas, met maandag alleen al 32 nieuwe vastgestelde besmettingen. “We houden het in de gaten”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).