Vals alarm na rookpluim bij Copaco Screenweavers in Bavikhove

Izegem Vlaams Belang West-Vlaanderen strijkt met familiedag neer in Bierkas­teel

Vlaams Belang West-Vlaanderen organiseert op zondag 10 april een familiedag in het Bierkasteel langs de Ingelmunstersestraat in Izegem. Op het programma staan toespraken van Stefaan Sintobin en Wouter Vermeersch, een gevuld kinderprogramma met een goochelaar, kindergrime en een springkasteel en een uitgebreide receptie. Nadien krijgt elk kind, dat een ingekleurde kleurplaat afgeeft, nog een leuke verrassing mee naar huis! Iedereen is welkom vanaf 14 uur. Inschrijvenis verplicht en kan bij provinciaal secretaris Sam Weyts op 0474/67.74.25.

6 april