LindaRoo­sens­Art treedt tot koninklij­ke Sint-Lu­cas Gilde toe

Kunstenares Linda Roosens (43) van ‘LindaRoosensArt’ is tot de koninklijke Sint-Lucasgilde toegetreden. De gilde brengt beeldende kunstenaars uit Kortrijk en omgeving samen. “Het is een logische volgende stap. Contacten met andere kunstenaars leggen en regelmatig naar buiten komen met een paar werken in een sfeer van vriendschap is een perfecte combinatie”, stelt Linda.