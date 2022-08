Uiterst zeldzame grote behangersbij duikt in Harelbeke op

Van deze soort zijn in Vlaanderen slechts enkele waarnemingen gerapporteerd, allemaal van voor 1950. Drie recente waarnemingen in twee jaar tijd kunnen op een kleine populatie in Zuid-West-Vlaanderen wijzen. De grote behangersbij werd ook al waargenomen in Wallonië en Noord-Frankrijk. In Wallonië werd de soort recent enkel in de omgeving van Doornik in Henegouwen en in Tellin in Luxemburg gezien.