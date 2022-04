Twee maanden rijverbod en boete na achtervolging aan 180 km/u

Op 8 oktober 2021 was N.D. met zijn Audi Sport na een dagje helpen bij een vriend in Ingelmunster met zijn partner op weg naar huis. Een politiepatrouille merkte op dat hij na een rotonde aan een rotvaart wegstoof en zette de achtervolging in. De agenten zetten de blauwe zwaailichten in werking maar slaagden er ondanks snelheden van meer dan 180 kilometer per uur niet in het voertuig in te halen. Pas toen N.D. thuis was gearriveerd en er ook enkele combi’s aan zijn oprit halt hielden, kon hij gecontroleerd worden. Hij weigerde een alcoholtest. “Ik was geïntimideerd”, legde de man aan de politierechter uit. “Ik had die blauwe zwaailichten nooit gezien en reed zeker niet aan 180 kilometer per uur. Langs de N36 hangen verschillende flitscamera’s. Dan zou ik toch zeker geflitst zijn geweest.”