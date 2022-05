Twee lichtgewonden aan kruispunt Den Hert

WIELRENNEN JUNIOREN Oscar Chamber­lain wint E3 Saxo Bank Classic, Victor Delbarge overleeft heuvelzone en wordt zestiende

Australische winst in E3 Saxo Bank Classic voor junioren! Na een passage in de Vlaamse Ardennen was Oscar Chamberlain zaterdag sneller dan de Deen Alfred Grenaee en de Zwitser Ilian Barhoumi. Sente Sentjens was de snelste van de groep en eindigde vierde.

