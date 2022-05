Twee jaar cel voor vader (40) die tienerdochter aanrandt: “Was om te spelen”

Deerlijk Gasfles ontploft op vrachtwa­gen in Deerlijk: zaakvoer­der dakwerkbe­drijf overlijdt, collega raakt zwaarge­wond

Omstreeks 9 uur vanmorgen is er een gasfles ontploft op een geparkeerde vrachtwagen in Deerlijk (West-Vlaanderen). Daarbij viel een dodelijk slachtoffer, een man van 54 uit Oostnieuwkerke. Hij was de zaakvoerder van een dakwerkbedrijf. Een ander slachtoffer (37) die in onderaanneming voor hem werkte, raakte zwaargewond. De explosie is het gevolg van een samenloop van omstandigheden, zo meldt het parket.

