Izegem/Brussel/Bastenaken Colruyt moet slachthuis­fa­mi­lie Verbist schadever­goe­ding voor contract­breuk: supermarkt­ke­ten gaat in beroep

7 juli Warenhuisketen Colruyt moet aan de Izegemse slachthuisfamilie Verbist een schadevergoeding betalen voor onterechte contractbreuk na de berichten over vleesfraude in het slachthuis in Bastenaken van de familie Verbist in het voorjaar van 2018. Colruyt moet ook de resterende openstaande facturen aan de familie Verbist betalen. De supermarktketen reageert ontgoocheld en gaat in beroep.