Track 75 serveert rode wijn die twee jaar op de bodem van de zee lag

“Het geeft ze een unieke smaak”, zegt zaakvoerder Gilles Delombaerde, zelf wijnliefhebber. “Ik wilde mijn klanten graag eens iets speciaals bieden, mochten ze dat willen. We zijn een van de weinigen die de wijn serveren in België, dus het is in elk geval een unieke belevenis. Maar ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat de brasserie hier in de eerste plaats een restaurant is en blijft voor het ruime publiek. Onze kaart is heel toegankelijk, met côte à l’os en varkenswangetjes in Kwaremontbier als populairste gerechten.”