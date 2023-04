Thomas & Sharon stoppen restaurant Populierenhof in een nieuw jasje: “Samen ondernemen met mijn wederhelft, da’s geluk in het kwadraat”

Kleuters VBS Kuurne zwaaien juf Caroline uit

VBS Kuurne heeft afscheid genomen van juffrouw Caroline De Grave. Zij is vanaf deze week met pensioen. Juf Caroline is kleuterjuf en zorgcoördinator in de Vrije kleuterschool Kuurne en in de Vrije kleuterschool afdeling Boomgaardstraat Kuurne. Caroline werd in de bloemetjes gezet op haar laatse werkdag. Zo werd ze met een mobilhome afgezet op school in de Kortrijksestraat.