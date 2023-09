NET OPEN. Loft kiest na Antwerpen en Amsterdam voor… Kortrijk: Speciaal­zaak blinkt in handgemaak­te designbril­len uit

Een nieuwe hoogstaande brillenzaak om U tegen te zeggen, nu sinds kort Loft Optiek in het winkelwandelgebied open is. “We halen je net dat tikkeltje uit je comfort zone”, vertelt Lore Pyfferoen (39). Zij is het gezicht van de zaak. Tom Buysse (33) is Loft-eigenaar en stichter.