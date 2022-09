Stadsfestival Harelbeke palmt centrum in dit weekend, vuurwerk is een van de blikvangers op programma

harelbekeDat er op het Stadsfestival in Harelbeke dit weekend geen sterke dranken verkocht mogen worden, schreven we al. Maar wat valt er dit weekend allemaal te beleven? We zetten het even op een rijtje.

Vanavond worden de Harelbeekse feesten afgetrapt met de prébraderie van café De Florre, in het Stadspark, en Friday Freeday in de Stationstraat. Zaterdag en zondag is er doorlopend braderie, straatanimatie, kermis in de Vrijdomkaai en het Marktplein en Kinderdorp in de Kortrijksestraat.

Volledig scherm Harelbeeks Stadsfestival © Harelbeke

Op zaterdag is er rommelmarkt in ’t Ooste, een motorrit voor kinderen in de Stationsstraat om 13.30 uur, Allez Chantez in het Stadspark om 15 uur. Muziekmaatschappij Eendracht en Vrijheid zorgen voor een wandelconcert, ook om 15 uur. Op de Binnentuin van Jeugdhuis De Salamander is er een optreden van Tweeklank om 20 uur. Rat Rock zorgt ook voor een festivaldag zaterdag, met onder meer Arbeid Adelt.

Harelbeeke Feest op het Marktplein zorgt voor optredens, met Gio Kemper en band om 18u, en Pussy Willow om 20 uur, met daarna vuurwerk langs de Leieboorden om 21.30u. DJ X-Tof en DJ Ward mogen erna plaatjes draaien.

Zondag start opnieuw met rommelmarkt in ’t Ooste. Daarnaast is er nog een (h)Eerlijk Ontbijt door de klimaatraad en de Weireldraad in het Stadspark om 8u, een aperitiefconcert van KDF Bavikhove op het Marktplein om 11.30u, een tentoonstelling van oldtimers en caféracers in de Stationstraat om 13 uur, een wandelconcert door de Deerlijkse fanfare Sint-Cecilia om 15 uur, een Berenworp voor kinderen tot 12 jaar op het Marktplein om 17u, opnieuw een wandelconcert om 17u, dit keer door de fanfare Sint-Cecilia Harelbeke.

Harelbeke Feest mag afsluiten op het Marktplein, met optredens van Mathias Vergels en het goede voorbeeld om 18u en mama’s Jasje om 20u.

Je vindt alles op www.harelbeke.be.

