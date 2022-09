Stadsbestuur bekijkt of het extra steun kan geven voor hogere energierekening verenigingen: “KRC Harelbeke zal avondmatchen zoveel mogelijk vermijden”

“We zitten in de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, zegt Depraetere. “Vandaag spreken we over jaarrekeningen van om en bij de 10.000 euro voor een gemiddeld gezin. Dat is gigantisch en betekent dat elke overheid, zowel lokaal als bovenlokaal, het onderste uit de kan moet halen om hun inwoners te ondersteunen en beschermen.”

Ruimer dan sensibiliseren

“Vanuit de federale regering komen zeker nog extra maatregelen, ik hoop dat de Vlaamse regering ook wakker schiet. Maar ook lokale besturen kunnen het verschil maken. Zeker wanneer het niet over individuen maar over bijvoorbeeld verenigingen gaat. Het is voor heel veel mensen moeilijk, maar ook voor verenigingen lopen de prijzen op. Elke overheid moet alles doen wat kan, dat mogen we ook van Stad Harelbeke verwachten en dat gaat ruimer dan sensibiliseren. Als we dat niet doen dreigen verenigingen verplicht te worden de kosten door te rekenen, opnieuw een extra factuur voor de mensen”.

“Heel veel verenigingen maken gebruik van onze stadsinfrastructuur, waarbij wij als stad de energiefactuur dragen”, zegt burgemeester Alain Top. “De verenigingen die een eigen lokaal hebben, krijgen een subsidie van de stad voor hun werking. We bekijken bij onze budgetbesprekingen de komende maanden in hoeverre we extra tegemoet kunnen komen bij de hogere energieprijzen.”

Avondmatchen

“Sportverenigingen met een grote jeugdwerking komen het meest in de problemen omdat die vooral ‘s avonds trainen“’, zegt schepen Dominique Windels (Vooruit). “Onze technische dienst is al langs geweest bij de grootverbruikers onder de sportclubs om te bekijken wat ze zelf kunnen doen om te besparen en om samen een plan op te stellen. KRC Harelbeke liet bijvoorbeeld al weten om zoveel mogelijk avondmatchen te vermijden, en die te verzetten naar een moment dat er nog daglicht is.”

