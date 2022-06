Stad verkoopt pastorie in Hulste: “we denken aan een handels- of horecazaak, maar ook gewoon wonen kan hier”

Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers in drie weken tijd verviervou­digd in Zuid-West-Vlaanderen

De coronacijfers stijgen ook in Zuid-West-Vlaanderen snel. Er waren tijdens de week van dinsdag 14 tot en met maandag 20 juni 809 positieve gevallen. Dat is meer dan een verviervoudiging in drie weken tijd. “Want eind mei zaten we nog met een weekcijfer van 189”, zegt Kortrijks schepen Philippe De Coene (Vooruit), voorzitter van de welzijnsvereniging W13. Wat waakzamer zijn is slim, maar overschakelen naar code oranje is nu zeker niet aan de orde.

15:34