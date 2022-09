Stad koopt Moleneiland: “Er komt een beperkt woonproject en vooral groen en zachte recreatie”

De Vlaamse Waterweg kocht het Moleneiland aan in het kader van de Leiewerken in Harelbeke. Het had plannen om er na de werken een grootschalig woonproject op neer te poten, en daar kwam toch wel wat bezwaar tegen vanuit de buurt. De stad Harelbeke was daar niet voor te vinden, zo klonk het al in 2019.

De stad koopt nu het Moleneiland en verhindert op die manier zelf dat er een grootschalig woonproject kan komen. “De precieze kostprijs is nog niet gekend”, zegt schepen David Vandekerckhove (Groen). “Die moet nog berekend worden. Een deel is bijvoorbeeld bestemd als industriegrond, een ander deel als groenzone… Maar we zullen ergens tussen de 1 en 2 miljoen euro eindigen.”

Investering

Een flinke investering toch wel. ‘”Bij het begin van deze legislatuur hebben we budget vrijgemaakt voor de vrijwaring van open ruimte”, zegt Vandekerckhove. “Deze aankoop past daar perfect in. We krijgen hier de kans op pal in het centrum van onze stad extra groen en zachte recreatie te realiseren. Bovendien hebben we ook meegerekend dat we sowieso planschade hadden moeten betalen aan de Vlaamse Waterweg als we via een RUP de beperking van woongelegenheden hadden opgelegd. Nu hoeven we geen planschade te betalen, aangezien we zélf eigenaar zijn van de grond.”

“De akte wordt normaal volgend voorjaar getekend, daarna starten we met het inrichtingsplan. Sowieso moet nu een RUP opgemaakt worden, om de bestemming van de grond daar te wijzigen. Industrie mag er volgens ons niet meer komen.”

Hoe het er precies zal uitzien, is dus nog wat afwachten. “Maar de enige woongelegenheden zullen er in het bestaande gebouw van de Bloemmolens zijn. Naast groen gaan we voor zachte recreatie, en dat is dus geen aanlegsteiger voor plezierbootjes en ook geen locatie voor watersportactiviteiten zoals jetskiën.”

