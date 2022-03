Sportshow in Harelbeke dit jaar niet in CC Het Spoor

harelbekeDe sportshow in Harelbeke wordt intiemer dan andere jaren. Omdat de aula van CC Het Spoor niet meer vrij is, wordt uitgeweken naar jeugdcentrum Tsas. Wie erbij wil zijn, zal moeten reserveren.

Na een jaar afwezigheid vindt de sportshow van Harelbeke dit jaar opnieuw plaats op vrijdag 22 april om 19 uur. “Zij het in een aangepaste, intiemere versie”, zegt Joost Vinckier, voorzitter van de sportraad. De sportshow wordt georganiseerd door de Harelbeekse sportraad in samenwerking met Sport Harelbeke.

“Na corona werden heel wat activiteiten weer opgepikt waardoor de aula van het cultuurcentrum niet meer vrij is”, vertelt Inge Cosaert van de werkgroep sportshow. “We vonden een goed alternatief in jeugdcentrum Tsap. De zaal is kleiner, waardoor de show dus ook iets kleinschaliger aangepakt wordt.”

Sociale media

Het concept blijft in grote lijnen wel hetzelfde: er staan tien huldigingen op de agenda, gaande van sportvrijwilliger tot sportvrouw en sportman. “Vorig jaar zetten we de atleten, die in coronaperiode toch mooie prestaties hadden neergezet, letterlijk in de kijker door hun filmpje te posten op sociale media. We zijn blij om dit jaar toch opnieuw een live event te kunnen houden”, zegt diensthoofd van Sport Michaël Vannieuwenhuyze.

“De setting in jeugdcentrum Tsas ziet er dan wel anders uit, maar we blijven inzetten op een mooie sportshow. De presentatie ligt in handen van Jeroen Sap, sportanker bij Focus-WTV. Er komen een aantal sportvedetten langs die op de rooster worden gelegd. Wie deze sportvedetten zijn, houden we nog even geheim”, vertelt Joost Vinckier.

“Ik ben heel blij om dit jaar opnieuw een live sportshow te hebben. Het is altijd leuker om de sportieve prestaties van onze inwoners te huldigen op een podium en hen zo in de kijker te zetten. Ik kijk alvast uit naar de verschillende nominaties”, besluit de schepen van Sport Dominique Windels.

In tegenstelling tot de voorbije jaren moet je op voorhand een plaatsje reserveren. Dit kan via feadra.tytgat@harelbeke.be. Toegang is gratis, op het einde van de huldiging wordt een glaasje aangeboden tijdens de afsluitende receptie.