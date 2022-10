Sportdienst zoekt zaterdag inwoner die van de meeste markten thuis is tijdens ‘Harelbeke Universalis’

Kortrijk Drukker dan ooit in voedsel­bank De Vaart: “We zien nieuwe ener­gie-ar­men, die mogelijk nooit meer uit de problemen raken”

“Er is een nieuwe generatie armen aan het ontstaan, zonder pathetisch te willen doen”, zegt Wim Debonne (69), voorzitter van De Vaart in Kortrijk. Of hoe ze ook daar de impact van de energiecrisis voelen. De voedselbank heeft meer dan ooit nood aan giften. Wat dan weer te maken heeft met de oorlog in Oekraïne, want er komt bijvoorbeeld minder binnen via de voedingsindustrie.

