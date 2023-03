Snelheidsduivel schoffeert politierechter: “Zit u hier eigenlijk wel op uw plaats?”

Een 31-jarige man uit Harelbeke joeg een rechter in de gordijnen toen hij nog maar eens in het beklaagdenbankje zat, nu al voor de negende keer en opnieuw voor een zware snelheidsovertreding. De rechter reageerde furieus.

N.C. gaf een ongeïnteresseerde indruk toen hij zonder advocaat opnieuw in de politierechtbank van Kortrijk zat. Aanleiding: een stevige snelheidsovertreding op de E403 in Roeselare. Daar was omwille van wegenwerken de maximum toegelaten snelheid tijdelijk teruggebracht naar 70 kilometer per uur. C. liet zich betrappen toen hij er veel te snel voorbij reed, tegen een gecorrigeerde snelheid van 112 per uur.

8 eerdere veroordelingen

De politierechter sprak de man aan, die geen advocaat had genomen. Ze vroeg hem waarom hij opnieuw veel te snel had gereden en verwees naar 8 eerdere veroordelingen voor dezelfde reden. “Ik weet het allemaal niet”, antwoordde C. redelijk laconiek. Daarop fronste de politierechter haar wenkbrauwen. “Wat staat u hier dan eigenlijk te doen?”, klonk het. Het antwoord van C., die z’n schouders ophaalde, viel in bijzonder slechte aarde. “Zit u hier eigenlijk wel op uw plaats?”, kaatste de man terug.

Respect voor de rechtbank

De Kuurnenaar leek maar matig onder de indruk toen de rechter fors reageerde op wat hij had gezegd. “U zal respect tonen voor de rechtbank, anders zal het u duur te staan komen.” Daarop gaf de rechter C. nog één keer de kans om uit te leggen waarom hij opnieuw veel te hard had gereden. Maar weer gaf de man een averechts antwoord. De rechter vond het dan ook welletjes. Ze veroordeelde hem tot een rijverbod van 3 maanden en een boete van net geen 500 euro. Als C. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst moeten slagen in de vier herstelproeven. Concreet moet hij z’n rijexamens overdoen maar ook met gunstig gevolg medische en psychologische proeven afleggen.

