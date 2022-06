Slapende zestiger niet opgezet met controle in geparkeerde auto: agenten krijgen slagen en schoppen

Op 3 maart 2021 merkte een politiepatrouille J.V. al slapend in zijn auto op. De man had de gordel nog om en de motorkap van zijn auto bleek nog warm. Na een vermaakuitstap in Zwevegem sliep hij in de buurt van zijn woning in Stasegemdorp zijn roes uit, tot de agenten hem wakker maakten. Dat was niet naar zijn zin en hij reageerde meteen agressief. “Hij weigerde elke medewerking, trok een agent aan zijn kogelvrije vest, sloeg de ademtest uit de handen van een agente en trok haar in zijn val mee op de grond. In de combi en op het politiecommissariaat bleef hij in het rond stampen”, klonk het bij de openbare aanklager. “Alles berustte op een misverstand”, aldus de man. “Ik dacht verkeerdelijk dat ze me niet mochten controleren omdat ik al geparkeerd was. Ik had niet de bedoeling iemand pijn te doen.” Zelf liep hij tijdens de interventie ook een neusbreuk op. Vonnis op 29 juni.