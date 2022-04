Slapende bewoner merkt rook in oververhitte oven niet op in Harelbeke

Kortrijk Centrum voor basiseduca­tie Ligo opent nieuwe thuishaven

Centrum voor basiseducatie Ligo heeft een nieuwe maatschappelijke zetel, in de Rekollettenstraat 23 op Overleie. “Door het grote aantal lesgevers en cursisten zochten we een nieuwe locatie. Dit Ligo-gebouw is sinds januari klaar, na maanden verbouwen en opsmukken”, zegt An Butaye, directeur van Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Er was vrijdagochtend een officiële opening.

