Slager Curd is de Gordon Ramsay van Vlaanderen: “De laatste twee jaar in 500 keukens raad gegeven”

De Gordon Ramsay van Vlaanderen? Dat is slager/restaurantuitbater Curd Velghe uit Harelbeke. De laatste twee jaar bezocht hij zo'n 500 horecazaken als 'Food Concept Consultant' om hen te helpen hun werkwijze in de keuken te verbeteren. "Vloeken zoals Gordon doe ik niet, neen. Integendeel, klanten vloeken wel eens tegen mij", lacht Curd.

Een veelzijdig figuur, dat is een gepaste omschrijving voor slager Curd Velghe. In 2006 kon Vlaanderen hem beter leren kennen dankzij het tv-programma Expeditie Robinson. In de nasleep daarvan ontwikkelde hij een tafelgrill samen met Barbecook.

Curd is in de eerste plaats slager. Zijn slagerij staat bekend voor het barbecuevlees en de hele ruime openingsuren -in het weekend kan je er tot middernacht terecht. Je kan Curd met zijn team ook boeken als traiteur, dan komt hij op verplaatsing barbecueën op jouw evenementen. Naast zijn slagerij opende hij enkele jaren geleden ook nog eens grillrestaurant Meat Heat, met op de eerste verdieping ook kamers waar zo’n 10-tal gasten kunnen verblijven.

Afgrond

Zijn agenda was dus sowieso al best goedgevuld als slager/traiteur/restaurateur/B&B’er maar nu komt daar nog een extra engagement bij. Curd helpt als ‘Food Concept Consultant’ andere horeca-uitbaters om hun werkwijze in de keuken te verbeteren. “Het grote verschil met Gordon Ramsey is dat hij restauranthouders helpt die op de vooravond van het faillissement staan”, zegt Curd. “Ik red geen zaken aan de rand van de afgrond, maar probeer met een objectieve blik te kijken wat goed draaiende zaken eventueel beter kunnen doen.”

De voorbije twee jaar ging Curd al in een 500-tal horecazaken langs. “Het zijn telkens echt simpele tips die ik geef, hoor. Ik check of de horecazaken met goeie kwaliteitsvolle leveranciers werken, of hun toestellen in de keuken ideaal zijn voor wat ze ermee doen, of ze met een aantal eenvoudige ingrepen snel resultaat kunnen boeken, enz.”

Moussaka

Laatst was ik bijvoorbeeld bij een restaurateur die lasagne en moussaka serveerde. Die bleken een heel uiteenlopend gewicht te hebben, zonder aanwijsbare reden. Ik heb die restaurantuitbater aangeraden om die porties gelijk te trekken. Zo krijgen klanten aan dezelfde tafel een even grote portie, én kan hij evenveel bereidingstijd rekenen voor al zijn schotels in de oven.”

Volledig scherm Curd helpt als Food Concept Consultant collega's in hun keuken. © Henk Deleu

Het netwerk dat Curd door de jaren opbouwde, kan hij ook gebruiken bij zijn job als ‘Food Concept Consultant’. “Ik hoor het vaak: het is moeilijk om voldoende personeel te vinden. Ik raad mensen met een personeelstekort dan ook aan om bepaalde gerechten klaargemaakt aan te kopen. Het aanbod op de markt is héél kwaliteitsvol, als je maar weet waar je moet zijn. In plaats van personeel lasagne van nul te laten maken, kan je een degelijke lasagne aankopen, en kan je personeel iets anders doen met de vrijgekomen tijd.”

Croques

Curd geeft ook advies over toestellen. “Als er gesukkeld wordt in de keuken om meerdere croque monsieurs tegelijk klaar te hebben, weet ik de juiste toestellen om er vier klaar te hebben elke 2 minuten. Net tijd genoeg om vier nieuwe borden te dresseren met de groentjes, enz.” De Harelbekenaar trok zelfs naar Turkije. Op vraag van een hotelketen hielp hij de keuken wat ‘Westerser’ maken. “Ze hadden bijvoorbeeld ook geen idee wat ze fout deden met hun scampi’s, maar die bleken smaakloos en niet meer sappig. Nogal wiedes toen ik hoorde dat die scampi’s drie keer opgewarmd werden vooraleer toeristen ze op hun bord kregen.”

Wat Gordon Ramsay ook typeert is zijn grof taalgebruik, en het feit dat hij zaakvoerders en hun personeel soms met de grond gelijk maakt. “Vloeken tegen mijn klanten doe ik niet”, lacht Curd. “Maar omgekeerd durven ze wel eens vloeken. Het is niet leuk om te horen dat een een bepaalde leverancier geen goed werk levert, of dat een toestel eigenlijk niet doet waar hij het voor gekocht heeft.”

Curd benadrukt dat hij zich niet beter voelt dan zijn collega’s, ook al zegt hij hoe ze hun eigen zaak beter kunnen runnen. “Ik vind mezelf ook totaal niet belangrijk. Maar ik heb een vrij uitgebreide carrière waarbij ik al zoveel heb gezien en bijgeleerd. Ik vind het wel leuk om mijn kennis te gebruiken om andere collega’s te helpen.”

