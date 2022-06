Slachtoffer 34.000 euro kwijt door phishing, muilezel veroordeeld tot 80 uur werkstraf

Twee verschillende slachtoffers zagen door middel van oplichting via phishing geld verdwijnen naar de rekening van de 22-jarige jongeman uit Harelbeke. Bij slachtoffer die werd opgelicht voor maar liefst 34.000 euro, belandde 27.000 euro op zijn rekening. Dat geld werd meteen opnieuw overgeschreven naar andere rekeningen, ook een deel werd cash afgehaald. De jongeman was eerder benaderd geweest op café in Waregem. Een kerel die hij niet kende beloofde hem om snel makkelijk 500 euro te verdienen. Het enige dat hij vroeg was om zijn bankrekening en pincode te lenen. De jongeman uit Harelbeke ging daarop in. “Hij zat in een moeilijke periode en was toen amper 19 jaar oud”, klonk het bij zijn advocaat. “Hij wist ook niet dat zijn rekening zou gebruikt worden voor criminele doeleinden.” De jongeman slaagde er wel in om via via de naam van de kerel die zijn bankkaart vroeg te achterhalen en gaf dat aan de politie. “Het was een impulsieve beslissing die nadien erg dom is gebleken”, zei hij tegen de rechter.