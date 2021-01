Schepen van Jeugd hekelt ‘profileringsdrang’ West-Vlaamse gouverneur: ‘We hebben al genoeg beslissingsniveaus’

Zuid-West-Vlaanderen Deerlijkse band kaart met ‘Kzitermee’ mentaal welbevin­den aan: “Weten dat er iemand naar je luistert, lucht zo op”

14:53 Zangerfrontman Pieter Deknudt van de Deerlijkse band Zinger lanceert het lied kzitermee. Het nummer kaart ons mentaal welbevinden aan, meer dan ooit belangrijk in tijden van corona. Volgens de vzw Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland voelt één op vijf jongeren zich niet goed in zijn vel en ook één op vier volwassenen kampt met psychische problemen. Muziek helpt je om je gevoelens te uiten en te delen. Het lied draagt hoop uit en wordt net op 18 januari gelanceerd omdat het dan Blue Monday is. Dat is de dag van het jaar waarop de meeste mensen zich treurig of neerslachtig zouden voelen.