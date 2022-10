Rolschaatspiste komt in herfstvakantie naar Harelbeke, ook dit jaar geen ijspiste in kerstvakantie

“We hadden de piste oorspronkelijk geboekt voor deze zomer, maar door technische problemen kon de baan niet opgebouwd worden toen”, zegt schepen Dominique Windels (Vooruit). “Omdat we merkten dat veel inwoners hier naar uitkeken en dus teleurgesteld waren, hebben we contact opgenomen met de uitbater en hem gevraagd of hij eventueel nog later dit jaar naar Harelbeke kon komen.”

Of het éénmalig event is of of de inwoners zich nog eens aan een bezoek kunnen verwachten, valt nog af te wachten. “De voorbije jaren hadden we onder meer het Kinepolisevent in onze stad, en de dinotentoonstelling. We wisselen graag af. Maar we sluiten niet uit dat we deze piste nog eens laten terugkeren als die een schot in de roos blijkt.”