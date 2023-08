Restafvalcijfer het hoogst in Avelgem, Kuurne en Waregem

KIJK. Joeri (25) raakte zwaar verminkt bij dodehoekon­geval met vrachtwa­gen, nu toont hij wat hij kan met zijn bionische prothese

Acht jaar geleden is het intussen dat Joeri Verbeeck als 17-jarige werd gegrepen door een vrachtwagen in een dodehoekongeval. Als bij wonder overleefde hij het ongeval, maar toch kwam hij zwaar gehavend uit zijn strijd. Ondertussen gaat het goed met hem, zo laat hij zijn volgers weten op zijn sociale media. Hij plaatste zelfs een filmpje om te tonen hoe hij met zijn bionische prothese leert werken.