REPORTAGE. Langs het parcours van Parijs Roubaix is het nu al feest: “De camper die daar over de kasseien davert? Da’s zéker die mensen hun eerste keer hier”

harelbeke/waregem/izegem/stadenParijs-Roubaix is pas zondag, maar de sfeer kan je er nu al opsnuiven. Maandag doken de eerste campers al op langs het parcours. De hele week rijden er wielertoeristen weg en weer op de kasseistroken, om zich even topwielrenner te voelen. En wie geluk heeft, kan er ook een prof spotten, zoals Kasper Asgreen die er vanmiddag het parcours kwam verkennen. “Dit is echt vakantie, zeker als het dan nog eens zo'n mooi weer is.”

Je treft er elk jaar dezelfde gezichten aan, in de zijweg van de ‘Pavé de la Justice’ in Camphin-en-Pevèle. Maandag waren Michel Hoovelts en Agnes Andriessens uit Melsbroek de eersten die er een plekje versierden voor hun camper. Na de Ronde van Vlaanderen trekken ze naar Parijs Roubaix, en van daar gaat het naar de Waalse Pijl naar Luik-Bastenaken-Luik. “Met de zonnepanelen op ons dak, zijn we perfect een week zelfvoorzienend”, zegt Michel. “We moeten enkel wat zuinig zijn met het water.”

Johan Ceule En Magda Vandewalle uit Bavikhove stonden vorige week deze tijd op de Paterberg voor de Ronde van Vlaanderen. Ook zij trekken hierna naar Luik Bastenaken Luik. Deze zomer staat de Tour de France op het programma. “De koers is de reden waarom we onze camper in 2010 hebben gekocht. Dit is pure vakantie. De sfeer is gewoon echt gezellig langs het parcours. We hebben hier alles wat we moeten hebben bij de hand. En het is ook veel leuker om in Frankijk te kamperen. In eigen land mag je bijna nergens staan met je camper, hier in Frankrijk mag het overal, zolang je niemand hindert.”

Johan heeft een hele collectie drinkflessen en petjes verzameld de voorbije jaren. “Van de meeste dingen weet ik niet eens van welke renner ze zijn, het gaat zó snel”, lacht Johan.

Ook Eddy Beernaert en Rina Capelle uit Staden maken er een jaarlijkse uitstap van, van Parijs Roubaix. “We komen hier ook altijd dezelfde mensen tegen. Het is leuk om een toertje te doen en een praatje te maken. Gisterenavond hebben we zelfs al een klein feestje gebouwd. Onze broer en schoonzus komen ook nog af dit weekend, dan barbecueën we. De week vliegt voorbij. Als het mooi weer is, zoals nu, is het echt zalig. Maar slecht weer schrikt ons niet af, hoor. Vorig jaar heeft het de hele week gegoten. Dan hebben we er binnen het beste van gemaakt.”

Guy Bruyneel uit Waregem heeft zijn caravan deze week voor de 16e keer langs het parcours van Parijs Roubaix gezet. Het klikt wel tussen hem en Eddy. In de verte zien ze een mobilhome op de kasseistrook naderen. “Kijk, dat is nu een nieuweling”, lachen ze allebei. “Wie de weg kent, weet langs waar hij moet rijden om de kasseistroken te vermijden. Met zo’n mobilhome is dat niet aan te raden: dan klettert je service bijna uit de kast en liggen al je kleren door elkaar geschud. Dat is ons ook maar het eerste jaar overkomen, hoor”, lachen ze allebei.

Maar ook heel wat dagjestoeristen komen de sfeer opsnuiven langs het parcours van Parijs Roubaix. Kevin Descan uit Izegem kwam er bijvoorbeeld met zijn zoon Wannes even de kasseien oefenen. “Wannes doet volgende maand mee aan de Mini Parijs Roubaix, de versie voor kinderen. We komen al een beetje oefenen”, zegt Kevin. “En ook wat renners spotten”, zegt Wannes. “We hebben al renners van EF en DSM Keukens gezien.” Zondag zelf komen, lukt het tweetal jammer genoeg niet. “Familiefeestje”, lacht Kevin. “Anders waren we zeker teruggekeerd.”

