Stad zoekt inrichter Fietskot, kostprijs wordt op 142.000 euro geraamd

Het plan voor een Fietskot in de Leiestraat 24 krijgt verder vorm. Dat blijkt uit het verslag van het schepencollege van maandag 10 juli. Waar beslist is om zes firma’s aan te schrijven voor de verbouwing en inrichting van het pand, met de vraag om een offerte in te dienen.