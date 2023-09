KIJK. Zomerweer buiten, maar in winkelcen­trum K verkopen ze al kerstarti­ke­len: “Voor de magie”

We krijgen op het einde van de zomer temperaturen tot 30 graden. Nog ‘slechts’ 111 dagen aftellen en het is alweer Kerstmis. Hoog tijd dus om de kerstartikelen uit te stallen, dacht ondernemer en kerstgek Mario Dhont (48). Je vindt zijn kerstwinkel in winkelcentrum K in Kortrijk.