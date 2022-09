Rat Rock hoopt op topeditie: “Arbeid Adelt, Infa Riot en Star Industry grootste namen”

harelbekeZaterdag palmt het gratis festival Rat Rock opnieuw de buurt rond jeugdcentrum Tsas in Harelbeke in. Ratrock brengt het meer alternatieve muziekgenre, van punk en EBM tot New Wave, Ska en Oi!. De headliners zijn dit jaar Arbeid Adelt, Infa Riot, Star Industry en Anti-Nowhere League.

“Het is onze 20ste editie”, zegt Minda Decock van de organisatie. “Eigenlijk hebben we daar zelf te laat bij stilgestaan om daar veel poeha rond te maken. Dus we hebben besloten om volgend jaar écht onze 20ste editie te vieren.”

Maar dat betekent niet dat je dit jaar niet ‘moet’ afzakken naar Harelbeke. “We hebben toch wel een mooie affiche, met Arbeid Adelt, dat is met Marcel Vanthilt. Star Industry is een new wave band die een tijdje heeft stil gelegen maar nu opnieuw is begonnen. En dan heb je met Infa Riot en Anti-Nowhere League twee populaire punkbands uit Engeland. Vorig jaar stonden die al op onze affiche maar door de strenge coronaregels bij hun terugkeer naar Engeland hebben die bands toen afgezegd. We zijn blij dat ze toch langskomen.”

1500

Vorig jaar lokte Rat Rock 1500 bezoekers. “Dat was iets minder dan gehoopt, maar ook begrijpelijk. We hebben enkele jaren een afgeslankte versie moeten organiseren omwille van de Leiewerken, en het zal even duren vooraleer we weer helemaal terug zijn waar we voor de werken stonden. Bovendien waren er vorig jaar ook veel meer regels, en moesten we onder meer met een cst-ticket werken. Daar zijn we dus vanaf dit jaar. We hopen dus op een topeditie.”

Sterke drank mag niet verkocht worden op Rat Rock, door een beslissing van het stadsbestuur die op alle activiteiten in het centrum van toepassing is dit weekend. “Maar erg vinden we het niet. Andere jaren verkochten we enkel cocktails qua sterke drank en dat gingen we dit jaar sowieso niet doen.”

Meer info vind je op https://ratrock.be/

