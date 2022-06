Pyromaan viseert gloednieuwe appartementsblokken: drie brandstichtingen in evenveel dagen

Zwevegem Villa onbewoon­baar na zware dakbrand in Zwevegem, agente buiten dienst redt verbrande zoon des huizes: “Hitte was niet te harden.”

Bij een uitslaande brand in een villa in Zwevegem is zaterdagnacht een veertiger zwaargewond geraakt. De zoon des huizes moest door de brandweer uit de brandende woning worden gehaald en kreeg ter plaatse de eerste zorgen voor zijn ademhalingsproblemen en opgelopen brandwonden. De woning is onbewoonbaar. De oorzaak is accidenteel.

26 juni