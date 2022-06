Pyromaan (38) viseert gloednieuwe appartementsblokken: drie brandstichtingen in evenveel dagen

Maandagvoormiddag woedde een hevige brand in de technische ruimte van een gloednieuw appartementsgebouw dat normaal gezien halfweg augustus wordt opgeleverd. De brand ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling en zorgde voor ernstige schade. Over de oorzaak was niet meteen duidelijkheid. Woensdagmorgen moest de brandweer opnieuw uitrukken naar dezelfde straat, voor een kleine brand aan het dak van een ander, ook gloednieuw appartementsblok. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse. Toen die bezig was met zijn onderzoek, brak brand uit in een derde appartementsblok. Ook daar bleef de schade beperkt.

In de buurt of getuige

De politie startte een onderzoek dat zich ondermeer toespitste op de werklui die deze week aan de slag zijn op de werf van de gloednieuwe appartementsgebouwen. Eén van hen, een 38-jarige Bruggeling, bleek bekend bij de politie. Hij was in de voorbije maanden op andere plaatsen buiten Harelbeke namelijk in de buurt of getuige van verschillende branden en brandjes. Daardoor rees een vermoeden tegen hem maar concrete bewijzen voor zijn betrokkenheid ontbraken. Toen bleek dat hij ook nu weer in de buurt was, bij de branden in Harelbeke, werd de man opgepakt voor ondervraging. Het is nog niet duidelijk of hij ook bekentenissen heeft afgelegd. Hij lijkt geen motief te hebben voor de brandstichtingen.